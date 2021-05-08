Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? (1100 TL sosyal yardım başvuru şartları)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüs sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan destek ödemesini 1000 TL’den 1100 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.

1100 TL’lik yardım başvurusu E-Devlet üzerinden yapılacak.

Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;



0 - Pazartesi



2 - Salı



4 - Çarşamba



6 - Perşembe



8 - Cuma



Günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

- AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlandı.



- Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecek.



- Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak.



- Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecek.



- Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:



Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.



KİMLER PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

- 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.



- 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.



- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.



- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.