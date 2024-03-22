Para sayma görüntüleri | İBB Başkan adayı Murat Kurum: Ne varsa açıklayın milletimize şeffaf bir şekilde

SAYIŞTAY RAPORLARINA DA YANSIDI



Kurum, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına geldikten hemen sonra ihtiyaç dışı diye gösterip Yenikapı'da toplattığı belediye araçlarından daha fazlasının alındığını ve bu araçların birçoğunun belediye dışında başkalarının hizmetine verildiğini, Sayıştay raporlarında da buna işaret edildiğini anlattı.



İmamoğlu'nun tabelalara "İsrafı bitirdik." yazdırdığını söyleyen Kurum, şöyle konuştu:



"Sen İstanbul'u bitirdin, ne israfından bahsediyorsun? Şu koca 5 yılda ilgisizliğin, beceriksizliğin, liyakatsizliğin İstanbul'u bitirme noktasına getirdi. Sonra da çıkıp 'Başardık.' diyorsun. Neyi başardın? İstanbul'u durdurmayı, trafiği çile haline getirmeyi, deprem korkusunu daha da büyütmeyi, İstanbul'a bir litre içme suyu kaynağı getirmemeyi başardınız. Sonra da çıkıp bu reklam tabelalarına 500 milyon lira harcıyorlar. Düşünebiliyor musun? Belediyenin kendi tabelası. Olsa olsa baskı ücreti olur. Biz şimdi bütün baskılarımızı yenileyeceğiz. Kaç lira olduğu belli. Emin olun, onun yüzde 1'ine İstanbul'daki bütün tabelaları asarım. Reklam bütçesi, deprem bütçesinin iki katı. Niye? Algıyla yönetmeye çalışıyor."



Kentsel dönüşüm, ulaşım ve sosyal projelerini anlatan Kurum, İmamoğlu'nun açtığı 11 kent lokantasını marifetmiş gibi anlattığını kaydetti.



Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde ramazanda günde 500 bin kişiye ücretsiz yemek verildiğini, diğer aylarda 1,5 milyon kişinin ücretsiz yemek yediğini, sadece Üsküdar'da her gün 30 bin kişiye ücretsiz yemek verildiğini aktaran Kurum, "Bunları hiç duyuyor musunuz? Biz çıkıp da medyada böyle bir şey konuşmayız. Şimdi bunlar ücretsiz verilen yemekleri kaldırdılar, ücretle verdiği 11 lokantayı hizmetmiş gibi anlatıyor. Bizim geliri en az olan ilçemizde, en az onun kadar sosyal tesisimiz var. Bunu büyük bir iş yapmış gibi anlattığımızı gördünüz mü? Ben ulaşımı, depremi konuşmadığım yerde kent lokantasını konuşmayacağım. İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine açarız onu. İki günlük konsere verdiği 550 milyon lirayla İstanbul'un 39 ilçesinde çok modern hatta kiralayarak değil satın alarak kent lokantası mıdır, sosyal tesis midir, vatandaşımızın ihtiyacı olan kütüphane midir, kıraathane midir, bunları yaparsın zaten." diye konuştu.

Para sayma görüntülerindeki satıcı konuştu: 41 milyon liraya anlaştık, 39 milyon 870 bin lira aldım. Haberi Görüntüle PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ



Kurum, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerinin sorulması üzerine, "Televizyonlara çıkamıyorlar farkında mısınız? Niye çıkamadıklarını biliyor musunuz? Bu soruyu sormamak kaydıyla televizyona çıkmak istiyorlar. Niye saklıyorsun, ne varsa açıklayın milletimize şeffaf bir şekilde. İnsanımız da aydınlansın. O kadar çelişkili açıklamalar yapıyorlar ki. Bir bakıyorsunuz avukat başka bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor, eski il başkanları farklı bir yorum yapıyor." dedi.



CHP'nin DEM Parti ile ilişkisinde de şeffaf olmadığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:



"Biz her şeyi bugüne kadar şeffaf şekilde yürüttük. Süreçlerimizle ilgili vatandaşımızı detaylı bilgilendirdik. Milletimizin beklediği de odur. Bir bakıyorsunuz 22 ilçede aday göstermiyorlar. Bir tarafta meclis üyeliklerini paylaşıyorlar. Diğer taraftan aday çıkarıyorlar. Bakıyorsunuz, Esenyurt adayı diyor ki 'Beni Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel aday gösterdi.' Öbür tarafta çıkıyor bu aday diyor ki 'Esenyurt çok büyük bir ilçedir, dolayısıyla nüfusu Anadolu'daki büyükşehirlerden fazladır, burada referandum yapalım.' Böyle açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Önce baktık DEM bir aday çıkardı. Sonra Kandil'den talimat geldi, dediler ki 'Biz aday değiliz.' Ondan sonra başka adaylar çıktı, 'Kandil bizi işaret etti.' Orada şöyle bir ittifak yapılması gerekir diye göstermeye çalıştılar. Gelinen süreçte de ittifakı, 'Kent Uzlaşısı' adı altında açıklamaya çalışıyorlar. Kapı arkası siyaseti. Ama milletimiz zaten burada kirli ittifakın ne olduğunu net bir şekilde biliyor."



Kurum, Yeniden Refah Partisinin bu seçimdeki tutumunun sorulması üzerine, CHP belediyeciliğinin sıkıntılarını bu parti seçmeninin iyi bildiğini, bunu göz önünde bulundurmalarını beklediğini söyledi. VİDEO: YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI