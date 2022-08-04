Paraşütü açılmadığı için zemine çakılan eğitmen astsubay ağır yaralı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, uçaktan atlayış yapan eğitmen Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Yılmaz, iniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle paraşütü açılmayınca zemine düşerek ağır yaralandı.

Haberler - DHA 04.08.2022 - 15:44

Paraşütü açılmadığı için zemine çakılan eğitmen astsubay ağır yaralı

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Sivrihisar'da bulunan Hava Meydan Komutanlığı’nda bağlı tesislerde paraşüt eğitimi veren Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Yılmaz, uçaktan atlayış yaptı.

İniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle paraşütünün açılmadığı belirtilen Yılmaz, zemine çakılarak ağır yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi olan Yılmaz, 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. 

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