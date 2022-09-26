Park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personellerin ve itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde meydana geldi. İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Park halindeki servis minibüsü alev alev yandı - 1

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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