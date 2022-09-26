Park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde yangın meydana geldi. İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.