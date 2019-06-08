Van'ın İpekyolu ilçesinde şüpheli Z.B, Hafiziye Mahallesi'nde bir sitenin çocuk oyun parkında oynayan 5 yaşındaki E.Y'nin boynundaki yaklaşık 500 lira değerindeki altın kolyeyi kopararak aldı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da izleyerek zanlıyı yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının parkta bir süre telefonla ilgileniyor gibi yapıp ardından çocuğun boynundaki kolyeyi kopararak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Şüphelinin daha önce küçük yaşta çocuklara yönelik benzer yöntemlerle "gasp ve taciz" suçlarından 12 yıl tutuklu kaldığı öğrenildi.
Parkta oynayan çocuğun boynundaki kolyeyi çaldı
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Van'da parkta oynayan çocuğun boynundaki kolyeyi gasbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde şüpheli Z.B, Hafiziye Mahallesi'nde bir sitenin çocuk oyun parkında oynayan 5 yaşındaki E.Y'nin boynundaki yaklaşık 500 lira değerindeki altın kolyeyi kopararak aldı.