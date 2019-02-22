TBMM'de 24 Şubat Pazar günü Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti'nin adayı olarak başvurusunu yaptı.HABERE GİT

CHP'nin adayının ise Grup Başkanvekili Engin Altay olduğu açıklandı.HABERE GİT

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de TBMM Başkanı adaylığı için başvuruda bulundu.

HDP ise İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'ü aday gösterdi.



MHP'nin, başkanlık seçimlerinde AK Parti'nin adayını destekleyeceği açıklanmıştı.

YENİ BAŞKAN NASIL SEÇİLECEK?

Başkan adaylığı başvuruları 23 Şubat'ta sona eriyor. Başvuruların sona erdiği günün ertesi yani 24 Şubat Pazar günü ise Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Meclis Başkanı seçilebilmek için ilk iki turda adayların 400 oy alması gerekiyor. Ancak sandalye dağılımı gözönünde bulundurulduğunda ilk iki turda herhangi bir adayın seçilmesi mümkün gözükmüyor. 3'üncü turda 301 oy alan aday, Meclis'in yeni başkanı olacak.

GEÇİCİ BAŞKAN CELAL ADAN

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Başkanlık görevini 'En yaşlı Meclis Başkanveli' olduğu için geçici olarak Celal Adan üstlenmişti.