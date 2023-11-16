Patlayan klima motoru evi küle çevirdi

İstiklal Mahallesi'nde oturan Mehmet Cin'e ait evde bulunan klima motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı.

Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine sevk edilen Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Mehmet Cin (76) ve eşi Meryem Cin (74) yangında dumandan etkilenerek Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.