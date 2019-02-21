Tekirdağ'da zabıta ekipleri, Perşembe Pazarı'nda tüketici şikayeti üzerine "tüketiciye kötü söz sarf eden ve hileli mal sattığı" gerekçesiyle bir esnafa, 1 hafta tezgah açmama cezası verdi.



Cezalı pazarcının tezgahının bulunduğu alan demir bariyerlerle çevrilip "Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır." yazılı pankart asıldı.

Pazara gelen vatandaşlardan Kamil Yılmaz, yapılan uygulamanın çok anlamlı olduğunu söyledi.



Yılmaz, bütün esnafların işini düzgün yapması gerektiğini ifade ederek, "Bundan güzel bir uygulama olamaz. Diğer esnaflara da örnek olur ve yanlış yapmazlar. Bu uygulamayı yapan yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz güzel düşünülmüş" dedi.