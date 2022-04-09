Pazarda pahalı karpuz kavgası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.



Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu.

Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay büyüdü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.