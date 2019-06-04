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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu" denildi.



HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Ayrıca Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde yapılan hava harekâtlarında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtilerek, bu harekâtlarda en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

