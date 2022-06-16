Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi. Operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 11:52

Pençe-Kilit'te bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Kemik'in, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, kahraman şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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