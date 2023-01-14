Pençe-Kilit'te bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 17 Nisan 2022'de başlattığı Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatın düzenlendiği bölgeyi basın mensuplarına açtı.

Harekata ilişkin son gelişmeleri sınırın sıfır hattında Hakkari'de bulunan NTV Muhabiri Özden Erkuş aktardı.

Harekat kapsamında bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 575 mağara, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonda, 2002 mayın/el yapımı patlayıcı, 1182 silah ve 538 bin 413 mühimmat ele geçirildi.

