İstanbul Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen silahlı 2 kişi, marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Güzelyalı mevkisinde yan yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getirdi.
Daha sonra kasada ve çalışanların üzerinde bulunan bir miktar para ile tekel ürünü alan 2 soyguncu, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Pendik'te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun
Anadolu AjansıTürkiye
Pendik'te akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen silahlı 2 kişi, marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.