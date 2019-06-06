İstanbul Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen silahlı 2 kişi, marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Güzelyalı mevkisinde yan yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getirdi.



Daha sonra kasada ve çalışanların üzerinde bulunan bir miktar para ile tekel ürünü alan 2 soyguncu, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

