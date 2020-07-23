Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücrede

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Avcı'nın ailesinin işlenen cinayete ilişkin haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulunduğu öğrenildi.

DHA 23.07.2020 - 17:19 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 17:36

Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücrede

İlişkili Haberler

Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek

Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek

Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Hüzünlü veda: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

Pınar Gültekin, Özgecan Aslan paylaşımı yapmış: Nice Özgecanlar gitti, artık yeter

Pınar Gültekin, Özgecan Aslan paylaşımı yapmış: Nice Özgecanlar gitti, artık yeter

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren zanlının görüntüleri

Pınar Gültekin'i öldüren zanlının görüntüleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, eski erkek arkadaşı, evli, 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı (32) katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Menteşe ilçesinde bar işleten Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedi çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis'te toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Cemal Metin Avcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 gün önce adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Avcı, ''canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme'' suçundan tutuklandı.

AİLESİ GİZLİLİK KARARI İSTEDİ

Avcı'nın tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Cezaevi'nde tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Öte yandan zanlının ailesi ise savcılığa başvurarak, Pınar Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellenmesi için gizlilik kararı talep ettiği ortaya çıktı.

VİDEO: PINAR'IN ARDINDAN...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...