PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımında son durum

PMYO mülakat sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından PMYO mülakatları başlamıştı. Mülakatlara katılımın ardından şimdi de sonuçların ilan tarihi gündemde. İşte, 2023 PMYO polis alımında son durum...



PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.



Sınav sonuçları hakkında açıklamalar geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.



SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?



Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara ilan edilecek.



Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

