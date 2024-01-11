Polat, Öz ve Tuzlaspor soruşturmalarına 3 yeni savcı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında başlatılan yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi.

Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü’nün görev yeri değiştirilmiş ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.