Polat, Öz ve Tuzlaspor soruşturmalarına 3 yeni savcı

Dilan-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftinin soruşturması ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkındaki yasadışı bahis soruşturmaları için yeni 3 farklı savcı görevlendirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirilmişti.

Polat, Öz ve Tuzlaspor soruşturmalarına 3 yeni savcı
Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında başlatılan yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi.

Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü’nün görev yeri değiştirilmiş ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

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