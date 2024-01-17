Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 59 bin 865 TL para cezası

Olay Burdur merkez Tepe Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otomobil içerisinde bulunan şahısların Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yakınlarında alkol alıp yüksek sesle müzik yayını yaptığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine seyir halinde iken bahse konu otomobil ile Antalya kavşağında karşılaştı.

Antalya kavşağından döndüğü esnada spin atan otomobil polis ekiplerini peşine taktı. Yaşanan kovalamaca esnasında Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü İ.A. ve yanında bulunan iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.