Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Corona virüs nedeniyle bir aydır yoğun bakımda olan Prof. Dr. Murat Dilmener 78 yaşında hayatını kaybetti.

Binlerce öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Dilmener, meslektaşları gibi yaşamını hastalarına adadı, maddi imkanı olmayanlara ücretsiz baktı. Hatta bu yüzden Dilmener hakkında soruşturma da açıldı.

KÖK HÜCRE VE PLAZMA TEDAVİSİ YAPILDI



Prof. Dr. Murat Dilmener önce entübe edildi, kök hücre ve plazma tedavisi yapıldı. Süreç içinde corona virüs tedavi edilse de akciğerde yarattığı hasar sürüyordu.

ÖĞRENCİLERİ TEDAVİ EDİYORDU



Dilmener'in tedavisi Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yetiştirdiği öğrenciler tarafından yapılıyordu. Dilmener'in eşi ve kardeşi de corona virüs tedavisi gördü.

YOKSULLARI TEDAVİ ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI



İç Hastalıkları profesörü Murat Dilmener İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekliydi. Dilmener'e 2004'te yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte soruşturma açılmıştı.

500 BİN LİRA BORÇ ÇIKARILDI



Profesörlerden, toplam 3,5 milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı.



Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımış, Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına karar verip dosyayı kapatmıştı.

