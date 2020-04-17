Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık camiasından bir isim daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Tellaloğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak görev yapmıştı.

SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

27 Mart 1935'te Kıbrıs 'ta dünyaya gelen Tellaloğlu ilk, orta ve lise eğitimini buradea tamamladı. Ardından Türkiye'ye gelen ve tıp öğretimini tamamlayan Tellaloğlu, bir süre İngiltere'de görev yaptıktan sonra 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçti.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi Tellaloğlu'nun uzmanlık tezi olurken, Çapa Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde yer edindi.



Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında önemli rol oynadı.

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