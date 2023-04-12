Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? CHP Antalya milletvekili adayı Prof. Dr. Serap Yazıcı'nın biyografisi

Serap Yazıcı Özbudun, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. On üç yaşında, ailesiyle birlikte geçirdiği ve annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti.

AKADEMİK KARİYERİ

1984’de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “pek iyi” dereceyle mezun oldu.



1986’da, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “CHP’nin Niteliği ve Laiklik Politikası” başlıklı teziyle, “iyi” dereceyle, yüksek lisansını tamamladı.



1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu bir programa katıldı ve Prof. Dr. Geoffrey Pridham denetiminde doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.



1995’te, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “Türkiye’de Askerî Müdahalelerin Anayasal Etkileri” başlıklı teziyle, “pek iyi” ile doktora derecesine hak kazandı.



2000’de, “Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme” başlıklı teziyle doçentlik unvanına hak kazandı.



2002’de, Amerikan hükümetinin davetlisi olarak, “Küresel Düzeyde Demokrasinin - "Güçlendirilmesi” konulu International Visitors programına katıldı.



2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

MESLEKİ TECRÜBE



- 1988’de, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne, anayasa hukuku alanında araştırma görevlisi olarak atandı.



- 1997-2012 yılları arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.



- 2012’den bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.