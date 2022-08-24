Profesör Kadıoğlu uyardı: Tropikal hastalıklar artacak

Seller, aşırı sıcaklar, iklim değişikliği...

Pek çok farklı etken nedeniyle Türkiye'de böcek ve bitki türleri değişti, bazılarının sayısı anormal artış gösterdi.

Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu bu duruma karşı tropikal hastalıklar alanında daha fazla uzman yetiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sadece böcek sorununun ortaya çıkmadı, farklı alerji türlerinin de gelişti.

Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'nin güneyini sıtma bölgesi olarak gösterdiğini açıklayan Kadıoğlu, bu alanın ülkenin kuzeyine doğru genişleyeceğini söyleyerek uyarıda bulundu.



"DAHA FAZLA TROPİKAL HASTALIK GÖRÜYORUZ''



Kadıoğlu, ''Havaların ısınması; böceklere, sineklere, çıyanlara, akreplere yarıyor. Artık hiç görmediğiniz böceklerle karşılaşıyorsunuz. Eskiden ormanlarda olmayan böcekler ve çiçekler de ortaya çıktı. İklim değişikliği sadece sıcaklık ve yağış demek değil, iklimle beraber her şey değişiyor. Daha fazla tropikal hastalıklar, daha fazla sıtmadan ölümler, yılan sokması olaylar görüyoruz" şeklinde konuştu.

Doçent Doktor Şiran Keske de sivrisinek ve kene tehlikesine karşı daha çok önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Keske ise, sıtma virüsünü taşıyan sivrisineğin, iklim değişiklikleri ve havaların ısınmasıyla birlikte daha kolay yayılmaya başladığını belirterek, "Yine bir başka etken kenelerle bulaşan ve ülkemizde de görülen 'Kırım Kongo Kanamalı Ateş' virüsü de havaların ısınmasından, kenelerin hareketinden etkilenebilen virüslerden biri. Bu tip enfeksiyonlar, ortalama sıcaklıkların artmasıyla çok paralellik gösteriyor. Doğrudan doğanın işgali ya da içine yayılmasıyla birlikte de burada daha önce hiç karşılaşmadığı virüslerle karşılaşmaya başlıyor" dedi.