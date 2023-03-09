PTT personel alımı ne zaman, bu yıl başvuru alınacak mı? (2023 PTT personel alımı)

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Belli zaman dilimlerinde personel alımı başvurularını ilana açan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?



PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

