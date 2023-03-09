PTT personel alımı ne zaman, bu yıl başvuru alınacak mı? (2023 PTT personel alımı)

PTT personel alımı, 2023 yılında başvuru duyurusu bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl veya iki yılda bir personel alımı gerçekleştiren PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, bu yıl başvuru alınacak mı?

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl başvuru alınacak mı? (2023 PTT personel alımı)

Posta ve Telgraf Teşkilatı () personel alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Belli zaman dilimlerinde personel alımı başvurularını ilana açan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?

PTT NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl başvuru alınacak mı? (2023 PTT personel alımı) - 1

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte işlemleri gerçekleştirilmektedir.

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