PTT personelinden umreye gidenlere e-Devlet tuzağı: Üzerlerine cep telefonu kaydetti

Serinyol PTT şubesinde görevli Bilal Karabiber’in ise kendisine liste halinde verilen bu bilgileri kullanarak, sistemden e-Devlet şifrelerini aldığı tespit edildi.



İki kişi hakkında iddianame hazırlanıp, dava açıldı.



“PASAPORTUMA BAŞKA TELEFON İŞLENMİŞ”



İddianamede ifadesine yer verilen mağdurlardan Abdulkadir A, 2018 Aralık’ta umreye gittiğini belirterek, “Umre dönüşünde telefon aldım. Suudi Arabistan’dan almış olduğum telefonu pasaportuma işleyecektim. Sonra anladım ki pasaportuma başka bir telefon işletilmiş. Almış olduğum telefonu pasaportuma işletemedim, telefon elimde kaldı.” dedi.



Raziye D. ise umreye gittiğinde oradan herhangi bir telefon getirmediğini ifade ederek, “İddianamede geçen olaydan haberim yoktu, ancak bana tebligat ulaştıktan sonra oğlum, benim e-Devlet sistemime giriş yaptı ve üzerime 2 tane telefon işletildiğini tespit etti. Ben herhangi bir telefon almadım ve pasaportuma telefon işletmedim.” dedi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Sanıklar Ahmet Çelikkaya ve Bilal Karabiber ise konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyleyerek, üzerlerine atılı suçu kabul etmedi.



Hatay 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanık Bilal Karabiber’e, görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek suçlarından 7 yıl 4 ay 22 gün, sanık Ahmet Çelikkaya’ya ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi.



Kararın gerekçesinde sanık Ahmet Çelikkaya’nın mağdurların kimlik bilgileriyle bir cep telefonunu PTT memuru sanık Bilal Karabiber’e verdiği, sanığın bu bilgileri kullanarak e-Devlet şifresi talebinde bulunduğu, gerekli onay kodunun da kendisine verilen telefona geldiği belirtildi.



Sanığın, onay kodunu sisteme girmesiyle mağdurlara e-Devlet şifrelerini temin ettiği ve sanıkların şifre başına bir GSM operatörü bayi işleten başka birinden 10-15 lira aldıkları belirtildi.



Sanıkların 26 Aralık 2018’den 16 Ocak 2019’a kadar mağdurların kişisel bilgilerini kullanıp e-Devlet şifrelerini aldıkları ve karşılığında menfaat temin ettikleri aktarıldı.