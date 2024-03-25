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Raf bulutu (shelf cloud) nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da yoğun yağış sonrası gündeme geldi

Raf bulutu (shelf cloud), İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışın ardından sosyal medyada sorgulanmaya başladı. Fırtına hattının önünde yer alan bulut formasyonu olan raf bulutunun ne olduğu ve nasıl oluştuğu merak ediliyor. Peki, raf bulutu nedir, nasıl oluşur?

Raf bulutu (shelf cloud) nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da yoğun yağış sonrası gündeme geldi

Raf bulutu, bir hattının önünde yer alan belirgin bir bulut formasyonudur. Genellikle düz bir tabaka gibi görünen ve bir rafa benzer şekilde yatay olarak uzanan bir bulut şeridi olarak tanımlanır.

Raf bulutları, şiddetli hava olaylarına, özellikle de şiddetli rüzgarlara ve hortuma yol açabilen bir atmosferik olayı temsil eder.

RAF BULUTU NASIL OLUŞUR?

’da görülen ve havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutudur. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt türüdür.

Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutunun altında ona bitişik şekilde bulunur.

Cumulonimbus bulutları yukarı doğru yükselen yoğun bulutlardır. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler. Cumulonimbus bulutlarının alt kısmı düzdür ve yerin yüzeyinin üzerinde karanlık bir duvar gibi görünür.

Cumulonimbus bulutundan aşağı yönlü bir soğuk hava akımı yere ulaştığında soğuk hava yerin yüzeyi boyunca yayılır. Bu sırada yerin yüzeyinin üzerindeki nemli sıcak havanın yukarı doğru hareket etmesine neden olur.

Nemli sıcak hava yukarı doğru yükselirken soğuyarak yoğunlaşır ve arcus bulutlarını oluşturur.

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