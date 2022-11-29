Randevusuz muayene etmeyen doktora yumruklu saldırı

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin, annesini randevusuz muayene ettirmek isteyen kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alındı.

Randevusuz muayene etmeyen doktora yumruklu saldırı

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'ta bir doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, Tokat Erbaa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Celal Y. (47), Dahiliye Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin'in odasının kapısını çalarak annesi Yüksel Y.'yi muayene ettirmek istediğini söyledi.

Dr. Ergin de öğle arasında olduklarını ve randevu alması gerektiğini belirtti.

Randevusuz muayene etmeyen doktora yumruklu saldırı - 1 Dahiliye Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin

Buna sinirlenen Celal Y., odaya girip, zorla dışarı çıkardığı doktora yumruk attı.

Celal Y., çevredekilerin müdahalesiyle durdurulurken, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Randevusuz muayene etmeyen doktora yumruklu saldırı - 2 Güvenlik kamerası görüntüsü

Celal Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Dr. Elif Dağıstan Ergin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Randevusuz muayene etmeyen doktora yumruklu saldırı - 3 Celal Y. gözaltında

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