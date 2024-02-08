Rapor alıp Bodrum’a tatile giden işçiye AYM’den kötü haber

Anayasa Mahkemesi (AYM), rapor alarak tatile giden kişinin, bilgisayarından elde edilen resimlerin işe iade davasına delil olarak sunulması nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali yapılmadığına karar verdi.



Yüksek Mahkeme’nin kararına göre, özel bir şirkette gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev yapan Esin A’nın iş akdi, kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmediği, rapor alarak tatile gittiği gerekçesiyle feshedildi.

İKİ MAHKEMEDEN RET KARARI



İş akdinin feshedilmesinin haksız olduğunu ileri süren Esin A, işe iade davası açtı. İstanbul Anadolu 3. İş Mahkemesi, davayı reddetti.



Başvurucunun bu karara karşı yaptığı istinaf başvurusu da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince esastan reddedildi.

KONU AYM'YE TAŞINDI



Başvurucu, iş davasına delil olarak sunulan tatildeki resimlerinin iş bilgisayarından alındığını, bunun, özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğu iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yaptı.



Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.