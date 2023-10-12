Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Rebiülevvel ayı bitiş tarihi

Bu yıl Rebiülevvel ayının sona ereceği tarih, son günlerde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Rebiülevvel ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri de öğrenmek istiyor. İşte, 2023 Rebiülevvel tarihi...



REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTECEK?



Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.



İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 16 Eylül günü idrak edilmeye başlandı ve 15 Ekim'de sona erecek.



REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ



Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.



Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.



Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.