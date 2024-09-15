Resmi Gazete'de bugün (15 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 15 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Eylül 2024 tarihli ve 32663 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (15 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinin, DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından Kurulup İşletilmesinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8960)
–– Kırşehir İli, Mucur İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8961)

–– Taş Tepeler Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8962)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kararlar (Karar Sayısı: 8963, 8964, 8965, 8966, 8967)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri ve Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/25)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/26)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/27)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/28)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15/9/2024 tarihli ve 32663 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2024/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.

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