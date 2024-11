Resmi Gazete'de bugün (16 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/134/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 16)



– Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/11/2024 Tarihli ve 12989 Sayılı Kararı



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2024 Tarihli ve 13003 Sayılı Kararı



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2024 Tarihli ve 13004 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri