Resmi Gazete'de bugün (17 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER
–– Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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