Resmi Gazete'de bugün (17 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER



–– Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



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