Resmi Gazete'de bugün (17 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 17 Aralık 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Aralık 2023 tarihli ve 32402 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (17 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER

–– Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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