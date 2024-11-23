Resmi Gazete'de bugün (23 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 23 Kasım 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Kasım 2024 tarihli ve 32731 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2022/10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/35)
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 12963 Sayılı Kararı
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 12964 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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