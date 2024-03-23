Resmi Gazete'de bugün (23 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair



Yönetmelik



–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği



–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARLARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/03/2024 Tarihli ve 12519, 12520, 12521, 12522 ve 12524 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

