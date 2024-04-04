Resmi Gazete'de bugün (4 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER



–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/63, K: 2024/15 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2024/19, K: 2024/23 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

