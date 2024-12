Resmi Gazete'de bugün (7 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR



–– Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında 6 Temmuz 1999 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9226)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9227)



–– Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin Mezkûr Anlaşmanın Ortak Komitenin Çalışma Usullerini Belirleyen Ek XXI’ini Tadil Eden İlişik 29 Ağustos 2023 Tarihli ve 1/2023 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9228)



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419)



YÖNETMELİK



–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)



–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 576)



–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)



–– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2025 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/1)



KURUL KARARLARI



–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 05/12/2024 Tarihli ve 2024/512 Sayılı Kararı



–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/12/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/27969] Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri