Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2023 Tarihli ve 32214 Sayılı Resmi Gazete)

Resmi Gazete'de 7 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Haziran 2023 Tarihli ve 32214 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2023 Tarihli ve 32214 Sayılı Resmi Gazete)

7 Haziran 2023 Tarihli ve 32214 Sayılı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 2023 Yılı Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7302)

YÖNETMELİK

–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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