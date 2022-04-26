Rezidanstaki işkencede 3 sanığın telefonu incelenecek

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir rezidansta Demet A. ve M.K.'nin işkence gördüğü olayda tutuklu sanıklarının telefonları incelenecek.

8 Nisan'da yaşanan olayda iddiaya göre, Murat Demirci bir süre flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat Demirci, Demet A.'yı iş yerinden alarak otomobiline bindirdi.

Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demir bindi ve Demet A.'nın ellerini çamaşır ipi ile bağladı.

Rezidansa götürülen Demet A. burada 2 saat boyunca işkence gördü, kurtulduktan sonra da polise giderek şikayetçi oldu.



"İŞKENCEYİ TELEFONA KAYDETTİLER"



Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin işkence anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiğini belirten Demet A. ifadesinde şunları söyledi:



"Daireye girince elimi ve ayağımı bağladılar. Tuğba beni darp etmeye başladı. 'Bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan, seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp, beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, makas ile saçımı ve elbiselerimi kestiler"

Demet A., 2 saat boyunca işkence gördüğünü söyledi.

İfadesinde iki kadının bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirten Demet A., "Sara, 'Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Devlet benden yana, hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. 'Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin' diyerek beni tehdit ettiler" dedi.



İŞKENCE İDDİALARINI KABUL ETMEDİLER



Sara Demir ise ifadesinde işkence iddialarını kabul etmeyerek "Demet'in elini ve ayaklarını bağlamadık. Vücudunda sigara söndürmedik ve bu darp olayını kameraya çekmedik" dedi.



Tuğba Demirci de "Sara ve Demet karşılıklı birbirlerini darbettiler. Ne ile vurduklarını görmedim. Olayı kameraya kaydetmedim" diye konuştu.



Demet A.'nın ifadesinin ardından soruşturma savcısı, M.K. (25) adlı kadına işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanıp, haklarında 6 ayrı suçtan 37'şer yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Savcı, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye ait 5 cep telefonunun incelenmesini istedi.



Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gönderilen cep telefonlarında işkence kaydı olup olmadığı incelenecek.