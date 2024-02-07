Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtuldu: "4. kattan itibaren ayak bastığımız zemin yok oldu"

Enkazdan çıktığında bölgenin mahşer yeri gibi olduğuna dikkat çeken Ateş, “Sonuna kadar mücadele ettim. Tül perdelere tutunarak eşimi ve çocuğumu üst katlara taşımaya çalışıyordum. Çıktığımızda burası mahşer yeri gibiydi. Her yer vefat etmiş insanlarla doluydu. 4. kattan itibaren ayak bastığımız zemin yok oldu. Bina geriye düştü, yan duvarımız zemin oldu." diye konuştu.



"İnsanlar benim ve eşim gibi kolonun bir yerine sıkışarak hayatta kaldı." ifadelerini kullanan Ateş, "Duyguları ifade etmek çok zor. Ben buraya gelince bile kendimi ifade edemiyorum. Konumlanamıyorum bile rabbim kimseye yaşatmasın. Hatay’ı çok sevmiştik, burada yaşamaktan çok mutlu olduk. Günümüz çok güzel geçiyordu. Burayı benimsemiştik, Hatay 2. memleketim gibi olmuştu. Şehri tanıyamıyoruz, çok üzücü bir şey.” şeklinde konuştu.

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