Rusya ile bugünkü ortak devriye iptal

Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde bugün yapılması planlanan Türk-Rus ortak devriyesi iptal edildi.

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Türk ve Rus askerleri tarafından, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirmişti.

Rusya'dan, Suriye'nin İdlib kentinde 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtilmişti.

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