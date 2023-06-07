Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti Meclis'te grup kurmak için temasta

DEVA, Gelecek , Saadet ve Demokrat parti seçimlerde yapılan iş birliğini Meclis’e taşımaya hazırlanıyor. 4 parti grup kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti Meclis'te grup kurmak için temasta
Gelecek ve DEVA Partili isimler CHP'den ayrılıyor

Gelecek ve DEVA Partili isimler CHP'den ayrılıyor

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14 mayıs seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10'ar, Demokrat Parti 3 milletvekili çıkardı.

Toplam 38 milletvekili, CHP'den ayrılarak partilerine döndü.

4 parti hem komisyonlar hem de Genel Kurul’da daha etkin siyaset yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Başkan yardımıcısı Selçuk Özdağ, Meclis’te 5 siyasi partinin grubu olduğunu söylerek "6. Grubu biz kurmak istiyoruz." dedi ve çalışmaların olumlu gittiğini belirtti.

Hangi partinin çatısı altında birleşileceği konusunda henüz netlik yok.

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