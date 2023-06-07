Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti Meclis'te grup kurmak için temasta

14 mayıs seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10'ar, Demokrat Parti 3 milletvekili çıkardı.

Toplam 38 milletvekili, CHP'den ayrılarak partilerine döndü.

4 parti hem komisyonlar hem de Genel Kurul’da daha etkin siyaset yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek Partisi Genel Başkan yardımıcısı Selçuk Özdağ, Meclis’te 5 siyasi partinin grubu olduğunu söylerek "6. Grubu biz kurmak istiyoruz." dedi ve çalışmaların olumlu gittiğini belirtti.

Hangi partinin çatısı altında birleşileceği konusunda henüz netlik yok.