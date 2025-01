Şaban ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (2025 Diyanet Şaban ayı namazı kılınışı)

2025 Şaban ayının gelmesiyle birlikte namaz ibadetlerini gerçektirmek isteyen milyonlarca kişi namazın nasıl kılınacağını araştırıyor. Her kutsal gecede olduğu gibi bu yıl da Şaban ayının başlangıcıyla birlikte vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmek için camilere gidecek, cemaatle birlikte namaz kılacak ve dua edecek. Camilere gidemeyen vatandaşlar ise evde kandil namazı kılacak ve ellerini Allah'a açacak. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?



ŞABAN AYI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?



Şaban ayının gelmesiyle birlikte, şaban ayı namazı kılınışı ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



Şaban ayı namazı genellikle 2 rekat olarak kılınır.



Namazın başlangıcında niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için Şaban ayı namazını kılmaya."



İlk rekat:



Fatiha suresi okunur, ardından kısa bir süre için başka bir sure okunabilir.

Rekat tamamlanıp secdeye gidilir.



İkinci rekat:



İkinci rekatta da aynı şekilde Fatiha suresi okunur, ardından başka bir sure okunarak secdeye gidilir.



Namazı bitirdikten sonra Allah’a dua etmek, Şaban ayının faziletlerinden yararlanmak açısından oldukça önemlidir.