Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Uçağı kaçırdım" diyerek bağıran yolcuya müdahale

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçakta bir kadın yolcunun "Uçağımı kaçırdım" diyerek görevlileri atlatıp uçağın içine girmeye çalışmasıyla hareketli anlar yaşandı. Yolcu uçaktan indirilerek polis tarafından gözaltına alındı. Kazablanka seferi 2,5 saat gecikmeyle gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Uçağı kaçırdım" diyerek bağıran yolcuya müdahale

Sabiha Gökçen ’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Kazablanka seferi öncesi yolcu alımı tamamlandı. Saat 19.50'de hareket etmesi planlanan uçağa son anda bir kadın yolcu "Uçağımı kaçırdım" diye bağırarak, terminal kapısında bulunan ve bilet kontrolü yapan personelden kaçarak uçağın içine girdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Uçağı kaçırdım" diyerek bağıran yolcuya müdahale - 1

Uçuş güvenliği nedeniyle pilot kalkıştan vazgeçti. Görevli personel ve kabin görevlileri kadın yolcuyu uçaktan indirmek için ikna etmede başarılı olamadı. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Kural dışı yolcu prosedürü uygulanan yolcu, polis tarafında gözaltına alındı.

Olay nedeniyle Pİstanbul- Kazablanka seferini yapan , 2,5 saat rötarla 22.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

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