Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kuş engeli (Bir uçak yakıt kritiğine girdi)

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuşları olumsuz etkiledi.

Kuşlar nedeniyle iniş ve kalkışlar yaklaşık 7 dakika durduruldu. İniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak da pisti pas geçti.

BİR UÇAK YAKIT KRİTİĞİNE GİRDİ

Yakıt kritiğine giren Anadolujet'in Bahreyn-Sabiha Gökçen seferini yapan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Pist ve çevresinde yoğun şekilde bulunan kuş sürülerinin uzaklaştırılması için ekipler çalışma başlattı.

Kuş sürülerinin havalimanı ve çevresini terk etmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.

