Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kuş engeli (Bir uçak yakıt kritiğine girdi)

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistlerin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuşların aksamasına neden oldu. Kuş sürüleri nedeniyle iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bir uçak ise İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kuş engeli (Bir uçak yakıt kritiğine girdi)
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Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen 'nda pistlerin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuşları olumsuz etkiledi.

Kuşlar nedeniyle iniş ve kalkışlar yaklaşık 7 dakika durduruldu. İniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak da pisti pas geçti.

BİR UÇAK YAKIT KRİTİĞİNE GİRDİ

Yakıt kritiğine giren Anadolujet'in Bahreyn-Sabiha Gökçen seferini yapan uçak 'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Pist ve çevresinde yoğun şekilde bulunan kuş sürülerinin uzaklaştırılması için ekipler çalışma başlattı.

Kuş sürülerinin havalimanı ve çevresini terk etmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.

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