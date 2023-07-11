Sadık Dedecan kimdir, neden öldü? Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte, Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan hakkında bilgiler...



SADIK DEDECAN NEDEN ÖLDÜ?



Şanlıurfa’da açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SADIK DEDECAN KİMDİR?



TikTok'ta çekitği videolar ile ünlenen Sadık Dedecan 35 yaşındaydı.



Şanlıurfa doğumlu olan ve hayatına orada devam eden Sadık Dedecan 'ben yaptım' sözleri ile sosyal medyada üne kavuşmuştu.



