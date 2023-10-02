Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan “aşı” ve “kapanma” açıklaması: “85 milyon müsterih olsun”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ve Eris varyantının seyrine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.



Erzin Devlet Hastanesi Başkekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun ölümünün kara propaganda aracı olarak kullanıldığını söyleyen Bakan Koca, “Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir.” dedi.



“Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir?” diye soran Koca, “Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?” ifadelerini kullandı.



“Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz.” diyen Sağlık Bakanı, toplu aşılama kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirlerin uygulanmayacağını söyledi.



Koca, “Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun.” diye yazdı.



Koca şu ifadeleri kullandı:



“Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen, bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur.



Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın.”

NE OLMUŞTU?

Hatay’daki Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu akciğer enfeksiyonuna bağlı kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Mahmutluoğlu’nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtmişti.