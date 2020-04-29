Sağlık Bakanı Koca: Mayıs boyunca tedbirler devam edecek

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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olası önlemleri ve corona virüse dair son değerlendirmeleri açıklıyor.

Fahrettin Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

''Salgın bildiğiniz gibi 210 ülkeye yayılarak tüm dünyayı değiştirdi. İşin bu noktaya varabileceği akıllardan geçmiyordu. Türkiye sağduyusunu tam zamanında ortaya koydu. Gelinen noktada, dünyada 3 milyonu aşkın corona virüs hastası vardır. Yine DSÖ'nün verilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı da 218 bini geçmiştir. Peki Türkiye nasıl başarılı oldu?

''TÜRKİYE, AVRUPA'DA EN DÜŞÜK VEFAT ORANINA SAHİP ÜLKE''

83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarılarının detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum. Biz operasyon merkezimizi DSÖ'nün corona virüsü pandemi olarak ilan etmesinden çok daha önce kurduk. İlk vakamızın tespitinden sonra kademe kademe uygulanan tedbirler Türkiye'yi çok başarılı kıldı. Filyasyon ekibimizde şu an 5 bin 849 çalışanımız var. Ve ekibimiz 464 bin 434 kişiyi kontrol etti. Tedavisi hastanede olması gereken hiçbir vaka da evine gitmemiştir.

''YOĞUN BAKIMDA VEFAT ORANI YÜZDE 58'DEN YÜZDE 10'A DÜŞTÜ''

Yoğum bakımda vefat oranı yüzde 58'den yüzde 10'a geriledi. Türkiye Avrupa'da en düşük vefat oranına sahip ülke. Bu başarımız kişi başına hekim sayısının azlığına rağmen sağlandı.

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Biz Bilim Kurulu ile irtibat kurarak karar aşamasına geçiyoruz. Normalleşme konusunda da alınan tedbirler mayıs ayı boyunca devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat dolaşması yönünde, bununla ilgili net bir öneri olmadı.

'PİK' YAŞANDI MI?

Pik dönemizde olduğumuz söyleyebilirim. Ve de bir düşüş döneminde olduğunu da söylebilirim. Ancak izolasyonun bir kez daha önemli olduğunu hatırlatmak isterim.

TOPLAM 7 BİN 428 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ ENFEKTE OLDU

Enfekte olan sağlık çalışan sayımız fazla oldu. Toplam 7 bin 428 sağlık çalışanımız enfekte olmuş durumda.