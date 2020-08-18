Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Eylül paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından bir açıklama yaparak okulların açılacağı 21 Eylül için hazır olunmasını istedi.

Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 10:27

Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Eylül paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.

Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...