Sağlık Bakanı Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle resmi açılışı yapılan Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Paylaşımında hastanenin tanıtım videosuna yer veren Koca, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'nin 24'üncü şehir hastanesi olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı yapıldı. Antalya Şehir Hastanemiz 1500 yatak kapasitesine sahip. Kadın ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Genel Hastane ve Onkoloji Hastanesi'ni içeriyor. Poliklinik sayısı 300. 43 ameliyathanesi olan hastane, Yanık Merkezi, Uyku Laboratuvarı, İnme Merkezi, Organ Nakli Merkezi, Perinatal Merkez, Genetik Hastalıklar Merkezi gibi özellikli birimlere sahip. Hayırlı olsun."

2002’den bu yana, Antalya’da 26’sı hastane olmak üzere 66 sağlık tesisini hizmete açtık. Bakanlığımız sağlık kuruluşlarında hizmet veren sağlık çalışanı sayısını 4 kat, uzman hekim sayısını yaklaşık 5 kat artırdık. Antalya’da yaklaşık 23 bin personelle hizmet veriyoruz. pic.twitter.com/cYgTomWzHv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2024