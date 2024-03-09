Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Beykoz'a 500 yataklı hastane yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Koca'ya ziyaretleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

Koca, vatandaşlarla bir araya geldiği kahvehanede Beykozlulara toplamda 800 yataklı bir hastanenin yapılacağı söyledi.

Koca, "Geniş, şehir hastanesi konseptinde bir hastane için uğraştık. Beykoz'un kendi kendisine yeter bir sağlık hizmetine kavuşması gerekir, dedim. Onun içinde büyük bir araziyi hızla bulalım dedik. Neredeyse 1-1.5 yıl araziyi bize tahsisle geçirdik. Bildiğiniz gibi şu an düşünülen yer, Milli Eğitim'e tahsis edilen bir yer. Türk-Alman Üniversitesi'nin bitişiğinde. İnşaatıyla birlikte orası şu anda 500 yataklı olarak bu ay sonu ihalesi yapılıyor. Yani ihale tarihi alındı. Bu yer 500 yataklı ama her odası tek yataklı olarak planlandı. Bunun dışında 219 yoğun bakımı olan bir yer. Toplamda 700 yatağı geçen hatta 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon görecek. İnşaat süresi ortalama 2 yıl 3 ay gibi bir zaman diliminde bitiyor olacak" diye konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ VATANDAŞIN MEMNUNİYETİNE GÖRE TEŞVİK ALACAK



Yaklaşık 2 hafta önce sağlık alanını ilgilendiren bir kanun teklifinin meclisten geçtiğini belirterek, "Kanun geçti biliyorsunuz, iki hafta önce. Orada hastane koordinasyon kurulu kurulacak diye bir kanun geçti. Başhekimle birlikte hastaneyi yönetecek olan bir yönetim kurulu olsun istiyoruz. Bu yönetim kurulu etkili bir kurul olarak faaliyet göstersin istiyoruz. Toplamda da her hastaneyi bundan sonraki süreçte; özellikle hastanenin verimliliğini, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) noktasında sorun var mı? Ameliyat randevularında problemi var mı? MR-tomografi, ultrason ve benzeri girişimsel işlemlerde sorunları var mı? Bu hastane normal işleyen, hastanın gelip memnun olduğu, işi görülen bir hastane mi? Bir takım onlara hazırladığımız kriterler var. Her hastane bu koordinasyon kurulunun da içinde olduğu kurulla bundan sonra hizmet vereceğiz. Peki bu hizmeti verirken ne yapıyor olacağız. Bu hizmeti verirken eğer bu hastane ortalamanın üzerinde bu hizmeti verimli olarak sunabiliyorsa, verebiliyorsa, hastayı memnun edebiliyorsa, o durumda başhekimden başlayarak bütün yöneticilere bir teşvik verelim diyoruz. Yapamıyorsa, o teşviki vermeyelim. Ortalamanın üzerinde hizmet veremiyorsa, yöneticileri de o teşviki dolayısıyla alamayan bir hastaneyse, o bizim için alarm işareti olacak ve ne yapmamız gerekiyorsa yapıyor olacağız. Onun için bundan sonraki süreci takip ettiğimizden emin olun" ifadelerini kullandı.