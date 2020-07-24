Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası sonuçlandı (Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama)

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi 23 Temmuz günü tamamlandı. Bakanlık sonuçları internet sitesinde yayınladı.

ntv.com.tr 24.07.2020 - 10:32

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası sonuçlandı (Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama)

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Sağlık Bakanlığının 3 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının 3 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı iller arası atama başvuruları haziran ve temmuz ayları arasında gerçekleşti. Bakanlık, iller arası yapılacak tayinler için kura çekilişini dün gerçekleştirdi.

Noter huzurunda yapılan kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Yerleştirme sonuçları  Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edildi.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kura sonuçları isim listesi için tıklayınız.

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