Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?)

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Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağını duyurmuştu.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak.



1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programların an mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacak.



2. Yerleştirmede ise 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 24 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLECEK?



Kura tarihi 2 Aralık 2021 Perşembe günü olarak belirlendi. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.