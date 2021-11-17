Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?)

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, 2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu yayımlamıştı. 12-16 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, personel alımı kura tarihini merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman ve nerede çekilecek? Personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 13:35 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 14:21

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? (Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?)

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, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağını duyurmuştu.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak.

1. Yerleştirmede ' İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programların an mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacak.

2. Yerleştirmede ise 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 24 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLECEK?

Kura tarihi 2 Aralık 2021 Perşembe günü olarak belirlendi. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

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